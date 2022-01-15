«Госуслуги» получат новое приложение весной

Минцифры России планирует выпустить новое мобильное приложение «Госуслуги» грядущей весной. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил ТАСС.

«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение „Госуслуги“», — рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Шадаев не стал уточнять, какие новые функции получит приложение после перезапуска.

В Минцифры уже сообщали о работе над новым приложением.

В ноябре на заседании в Госдуме Шадаев уже говорил, что в 2022 году планируется запуск суперприложения «Госуслуги». По его словам, новое приложение будет полностью подстраиваться под владельца, предлагая услуги, которые ему полагаются, или которые могут его заинтересовать.

В декабре специалисты по информационной безопасности сообщили, что в Сети опубликовали исходный код портала госуслуг. В Минцифры тогда опровергли эти сообщения и заявили, что утечка не имеет отношения к федеральным «Госуслугам».

Ранее в Минцифры поддержали предложение отменить роуминг для россиян в Казахстане.