«Госуслуги» получат новое приложение весной
Глава Минцифры Шадаев: новое мобильное приложение «Госуслуги» появится весной 2022 года
Минцифры России планирует выпустить новое мобильное приложение «Госуслуги» грядущей весной. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил ТАСС.
«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение „Госуслуги“», — рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Шадаев не стал уточнять, какие новые функции получит приложение после перезапуска.
В Минцифры уже сообщали о работе над новым приложением.
В ноябре на заседании в Госдуме Шадаев уже говорил, что в 2022 году планируется запуск суперприложения «Госуслуги». По его словам, новое приложение будет полностью подстраиваться под владельца, предлагая услуги, которые ему полагаются, или которые могут его заинтересовать.
В декабре специалисты по информационной безопасности сообщили, что в Сети опубликовали исходный код портала госуслуг. В Минцифры тогда опровергли эти сообщения и заявили, что утечка не имеет отношения к федеральным «Госуслугам».
Ранее в Минцифры поддержали предложение отменить роуминг для россиян в Казахстане.