Кибератака на сайт госуслуг идет второй день. В Минцифры назвали ее самой мощной за все время существования портала. Службу информационной безопасности ресурса перевели на усиленный режим работы.

Мощность первой атаки, которую зафиксировали 10 ноября, составила более 680 гигабит в секунду, сообщили в Telegram-канале Минцифры.

У некоторых пользователей 11 ноября возникли сложности с входом на портал. Они продолжались в течение 20 минут.

Неизвестные, уточнили в министерстве, избрали отдельным объектом для атаки робота Макса. У экспериментального чат-сервиса нет доступа к личным данным пользователей «Госуслуг». Его разрабатывали только для консультаций.

Специалистов службы информационной безопасности сайта перевели на усиленный режим работы.

Предыдущий крупный сбой в функционировании портала зафиксировали 8 ноября. Он коснулся порядка 300 тысяч пользователей, которые обнаружили сокращение срока действия прививочных сертификатов с 12 месяцев до полугода.