Технологии 12 марта 2023, 05:13 Россиянам рассказали, как обезопасить общение в WhatsApp и Telegram «Известия»: двухфакторная аутентификация защитит пользователей WhatsApp и Telegram Unsplash

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Мошенники часто используют мессенджеры для получения доступа к персональным и банковским данным. Специалисты рассказали «Известиям», как обезопасить общение в WhatsApp и Telegram.

В декабре 2022 голда в Telegram прокатилась волна рассылок с фишинговыми страницами. Мошенники отправляли сообщения со ссылками и просьбами поддержать ребенка на конкурсе, проголосовать за автора и так далее.

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Владельцев Telegram-каналов обманывали, предлагая рекламу. Злоумышленники стали чаще использовать мессенджеры для звонков — их сложнее отследить, такие звонки обходят антифрод-системы операторов связи.

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Директор направления ИБ Лиги цифровой экономики Денис Ковалев рассказал, что главной ошибкой пользователей мессенджеров является цифровая неграмотность. Он посоветовал не пренебрегать обновлением приложений. Разработчики в новых версиях закрывают уязвимости, отметил эксперт. Также Ковалев посоветовал отслеживать сеансы и закрывать их на посторонних гаджетах.

В WhatsApp следует настроить двухфакторную аутентификацию и вход по Face-ID или Touch-ID, в Telegram можно добавить облачный пароль.

«Никогда не отправляйте через мессенджер фотографии паспорта, реквизиты платежных карт и другую секретную информацию, не используйте приложение при включенном VPN и не подключайтесь к Wi-Fi в общественных местах», — посоветовал собеседник издания.