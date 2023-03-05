Технологии 05 марта 2023, 12:21 Нейросети превратили в инструмент хакеров DP.ru: нейросети могут создавать вредоносный код для взлома сайтов и кражи данных Unsplash

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Мошенники могут использовать популярные нейросети для написания вредоносного кода, взлома сайтов и кражи персональных данных. Об опасности специалист группы исследования безопасности банковских систем Positive Technologies Юрий Ряднин предупредил DP.ru.

Он подтвердил, что нейросеть действительно способна написать вредоносный код, однако не сделает это по прямому запросу — на просьбу создать вирус она откажет.

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Юрий Ряднин проверил это с ChatGPT. Однако хакеры могут отправить в чат-бот набор определенных запросов, в ответ на которые получат нужный код. Кроме того, нейросеть предложит списки файлов, которые можно использовать для взлома сайтов.

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Ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов подтвердил, что теоретически нейросети могут создавать вредоносный код, однако необязательно работоспособный. Исправлять ошибки сложнее, чем написать программу заново, поэтому, по словам специалиста, без помощи настоящего программиста злоумышленники все равно не смогут им воспользоваться.

Студент в Москве ранее провел эксперимент и успешно защитил дипломную работу, которую помогла написать нейросеть. Он потратил на ее создание около суток.