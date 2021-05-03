Названы способы защиты от спама

Первое нежелательное рекламное сообщение было отправлено ровно 40 лет назад. Поэтому 3 мая считается днем рождения спама. О том, как защититься от назойливых рекламных рассылок, рассказало РИА «Новости».

Объем рассылок рекламы год от года почти не меняется. Сегодня на долю спама приходится почти половина сообщений. И проблема кроется не только в назойливости, но и в риске хищения персональных данных. Кроме того, такие письма могут содержать вирусы.

Пользователи сами должны проявлять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать потенциально опасные вложения. Особенно это касается писем, отправленных с незнакомых адресов. Для того, чтобы отсеивать такие сообщения, помогут спам-фильтры. Кроме того, для рабочей и личной переписки лучше использовать разные почтовые адреса, посоветовала аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Телефонный спам — обычно, это или реклама, рассчитанная на массовое информирование, либо звонок мошенников, представляющихся «службой безопасности банка». Для того, чтобы обезопасить себя, можно пользоваться определителями номера, отметила эксперт Group-IB Анастасия Баринова. Существуют также специальные сервисы по блокировке.

Мошенники между тем придумали новый способ обмана россиян. Теперь они предлагают «услугу» по защите банковских карт на случай отключения России от системы SWIFT.