Мошенники придумали, как обманывать россиян под видом защиты от отключения SWIFT

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они под видом лжебанкиров предлагают защиту карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFТ.

Клиенты банков начали получать такие звонки всего через несколько часов после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, рассказала РИА «Новости» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Так, одному человеку позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности кредитной организации. Он заявил, что скоро в России отключат SWIFT. Чтобы карта продолжила работать, мужчине нужно назвать ее номер и секретный код CVC. После этого его карта якобы будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT.

Лазарева отметила, что пока сообщений об успешности таких атак они не наблюдали. Но это вопрос времени.

«Восемь из 10 граждан <…> посмеются и не отреагируют. Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан», — предупредила она.

По прогнозу Лазаревой, такие легенды, основанные на международный повестке, живут недолго — всего пару недель.

Ранее о том, что у Евросоюза нет компетенции на отключение России от SWIFT, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он напомнил, что SWIFT — это международная частная организация.