ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников

Банк России выпустил рекомендации о том, как защититься от мошенников. Главное в любой ситуации — внимательность и привычка никому не сообщать свои личные данные.

ЦБ советует не переходить по неизвестным ссылкам и не перезванивать на сомнительные номера.

Если пришло СМС о зачислении средств на карту, а после звонит человек, объясняющий, что перевел деньги по ошибке, не стоит торопиться их возвращать. Скорее всего, деньги не приходили, а СМС прислали мошенники.

Если пришло уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом звонит человек, рассказывающий, что ошибся с номером телефона, ни в коем случае не нужно диктовать ему присланный код.

Так мошенники могут списать деньги со счета того, кому звонят, или подписать жертву на ненужный платный сервис.

Если звонит человек, утверждающий, что у родственников неприятности и нужно срочно перевести деньги, стоит попробовать связаться с ними напрямую.

Также не стоит хранить данные карт на компьютере или в смартфоне. А когда собеседник из «службы безопасности» банка говорит, что с карты случайно списали средства, нужно закончить разговор и самому позвонить в банк.