Названа точная дата пика пандемии в России. Ее рассчитали на базе математической модели

Искусственный интеллект на базе математической модели ранее предсказал, что пик пандемии коронавируса в России придется на первые 10 дней мая. Теперь он назвал точную дату. Прирост количества зараженных будет максимальным 6 мая.

Согласно графику, который опубликовал сайт проекта Сбербанка по расчету динамики пандемии, в этот день за сутки коронавирусом заразятся 9282 человека. После пика ситуация станет легче и число инфицированных будет уменьшаться с каждым днем.

Над проектом работали специалисты по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. За его основу взяли эпидемиологический симулятор GLEAM, который разработали в США. Этот симулятор использует математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения инфекции.

За последние сутки в России зафиксировали рекордный прирост зараженных 2019-nCoV — 7099 человек. Всего в РФ 106 498 инфицированных, 1073 из них умерли из-за болезни COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.