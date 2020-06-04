Названа российская деталь, которая помогла стыковке Crew Dragon с МКС

За успешную автоматическую стыковку корабля Crew Dragon с МКС отвечали российские детали. Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что адаптер IDA изготовили в РКК «Энергия».

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации „Энергия“», — рассказал РИА «Новости» Вадим Лукашевич.

Благодаря использованию этого адаптера корабль Crew Dragon компании SpaceX может стыковаться к российскому сегменту.

Корпорация «Энергия» изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA. Эти образцы потом дооснастили в Boeing, добавив кольцо, теплозащиту, мишень и транзитные электроразъемы.

Первый адаптер был утерян в 2015 году во время аварийного запуска Dragon. Еще один доставили на МКС в июне 2016 года, третий адаптер произвели для замены первого утерянного и отправили на станцию в 2019-м.

Crew Dragon с американскими астронавтами на борту успешно добрался до МКС в воскресенье, 31 мая. Это первый пилотируемый полет США за девять лет.