СМИ: Маск взял идею русских для своих космических кораблей

Илон Маск «одолжил» концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у русских специалистов. Она целесообразна, поскольку SpaceX намерена в будущем развивать космический туризм.

Реализацию идей основателя Tesla и SpaceX описала немецкая газета Der Tagesspiegel. В публикации указаны отличия «постшаттловского» принципа США от прошлых моделей. Это и материалы, и экономическая модель, и даже мода.

«Принципиально по-другому — и в основном это скопировано у русских — новая камериканская концепция рассматривает разделение транспортировки людей и материалов. Раньше челнок вез в космос, как и ему было должно, тонны груза и более 20 членов экипажа. У России ставка изначально была на разные старты пилотируемых кораблей и „грузовиков“», — отметил автор статьи.

В публикации указали, что Маск рассчитывает в среднесрочной перспективе возить в космос как грузы и астронавтов, так и желающих посмотреть на планету сверху туристов.

«Но и тут первопроходцами оказались русские: в 2001 году они доставили на МКС первого космического туриста Денниса Тито», — заключили в статье.

Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС в минувшее воскресенье. На станцию он доставил астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.