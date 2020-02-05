National Interest: советские танки делали на «скорую руку»

В 1941 году у советских танков КВ-1 и КВ-2 не вышло остановить немецкие войска. Боевые машины были тяжелее любой техники немцев, но не справились с наступлением в первые месяцы войны.

Танки The National Interest назвал «катастрофой. Американский журнал опубликовал выдержки из книги военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении».

«Немцы <…> сгоняли русских гигантов в сторону тяжелой артиллерии, а та расстреливала наступающие машины в упор из опущенных к земле стволов», — рассказал историк.

В материале указано, что большую часть советских бронетанковых войск в Прибалтике в итоге уничтожили. Благодаря этому Германия устранила и любую угрозу своему наступлению с флангов.

Советские танки КВ, уверен Джонс, имели право на существование, но делали их на «скорую руку». Фактически военные оказывались в них как в ловушке. У машины был плохой обзор.

Советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны КВ-1 получил свое название в честь Климента Ворошилова. Боевую машину выпускали с августа 1939 по август 1942 годов. На танке установили 76-миллиметровое орудие, а толщина его брони была 90 миллиметров спереди и около 70 миллиметров сбоку и сзади. Танк КВ-2, который сошел с конвейеров в 1939–1943 годах, оснастили 152-миллиметровой гаубицей.