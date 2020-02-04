Испытания танка «Армата» закончат в 2020 году

Танк Т-14 «Армата» протестируют до конца 2020. После этого Минобороны РФ решит, когда боевые машины отправят в части.

«Государственные испытания танка „Армата“ планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части», — приводит РИА «Новости» слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Министр напомнил, что в 2020 году российскому танкостроению исполняется 100 лет. В 1920 году военные испытали первую отечественную бронемашину. По словам Мантурова, будет символично через 100 лет закончить испытания «праправнука» танка «Борец за свободу товарищ Ленин».

Танк Т-14 на платформе «Армата» — это танк с необитаемой башней и уникальной броней, которая защищает экипаж от попаданий снарядов даже в борт. Кроме того, он напичкан приборами для разведки и корректировки огня. Машина может сама вступать в бой, а также поддерживать мотострелков и бойцов в укрытии. «Армата» может разгоняться до 90 километров в час и ехать без дозаправки 500 километров. Ранее немецкие СМИ признали, что «Армата» превосходит по своим ТТХ танк «Леопард-2».