Америка назвала топ-5 грозных видов оружия СССР

АК-47 назвали самым простым пехотных оружием, которое стало одним из самых смертоносных. Из автоматов Калашникова убили намного больше людей, чем когда-либо уничтожило ядерное оружие. АК-47 стал самым узнаваемым оружием того времени — с момента создания в 1947 году выпустили более 75 миллионов автоматов. Его преимуществом над похожим оружием стали относительно легкий вес, а также простота сборки и использования.

Еще одно оружие, которое американские журналисты внесли в список — подводный ракетный крейсер класса «Тайфун» («Акула»). Это самая большая из-подводных лодок, которая была когда-либо создана. С длиной в 175 метров с водоизмещением в 24 тысячи тонн она почти на 10 тысяч тонн тяжелее других подлодок. Построили и передали на вооружение российскому военно-морскому флоту шесть «Тайфунов». Одну лодку используют до сих пор — она служит опытным судном для ракет «Булава».

Т-54 стал первым в совершенно новой линии советских основных боевых танков. Его создали в конце Второй мировой войны. От предшественников он отличался новыми корпусом и системой подвески, орудийной башней и 100-миллиметровой пушкой. Постепенно его модифицировали, что привело к созданию Т-55. Серия Т-54/55 стала главной опорой советской армии со времен завершения Второй мировой войны до создания танка Т-62. Точное число Т-55 до сих пор не известно: СССР, страны Варшавского договора и Китай могли выпустить от 42 до 100 тысяч моделей. Их продавали разным государствам, некоторые из них до сих пор используют Т-55 на вооружении. Несмотря на то, что танки уже устарели, они остаются дешевыми и простыми в обслуживании.

Ту-160 стал последней моделью стратегического бомбардировщика, который создали в СССР. Он должен был стать малозаметным и маловысотным, чтобы совершать незаметные проникновения в воздушное пространство Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Там бомбардировщику предстояло запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Первый Ту-160 создали в конце 1981 года — он мог нести на борту 22 тонны боеприпасов.

122-миллиметровая буксируемая гаубица 1938 года стала самым распространенным артиллерийским орудием во времена Второй мировой войны. Она могла поражать цели, находящиеся почти в 12 километрах, выпуская пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту. Их можно было использовать не только против пехоты, но и против танков — достаточно поменять угол наклона орудия. Всего Советский союз выпустил 19 266 гаубиц образца 1938 года — основная часть появилась во время войны.