Технологии 17 февраля 2023, 22:52 НАСА поможет найти утечку на «Прогрессе МС-21» Представитель Аренд: НАСА и Роскосмос выяснят причину утечки на «Прогрессе» Роскосмос

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Специалисты НАСА ведут совместную работу с Роскосмосом в установлении причины утечки на грузовом корабле «Прогресс». Об этом заявил представитель программы МКС Джефф Аренд. Его слова привело РИА «Новости».

«Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжают изучать утечку», — сказал он.

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Аренд напомнил, что на этой неделе экипаж станции с помощью манипулятора Canadarm сделал фотографии грузового корабля. Дополнительную съемку проведут после запланированной на субботу стыковки «Прогресса».

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«В предстоящие дни мы узнаем больше», — добавил представитель НАСА.

Утечку в системе терморегулирования на «Союзе МС-22» обнаружили в декабре 2022 года. После этого был отменен выход с борта МКС в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что нарушение внешней обшивки корабля «Союз МС-22» привело к его разгерметизации. Он отметил, что снимки повреждения Роскосмос получил от коллег из США. На них четко видно нарушение внешней обшивки корабля, сказал Борисов.

Роскосмос также показал фотографии пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22»с повреждением, полученным из-за столкновения с метеороидом.