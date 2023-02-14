Общество 14 февраля 2023, 02:30 Роскосмос показал повреждение от метеорита в «Союзе МС-22» Роскосмос опубликовал фото пробоины обшивки «Союза МС-22» Роскосмос

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Роскосмос впервые обнародовал фотографии пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» с повреждением, полученным из-за столкновения с метеороидом. Кадры появились в Telegram-канале госкорпорации.

На снимках запечатлено нарушение внешней обшивки «Союза МС-22» и отверстие в ней. Как уточнили в госкорпорации, наличие отверстия является доказательством внешнего повреждения корабля.

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Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что нарушение внешней обшивки корабля «Союз МС-22» спровоцировало его разгерметизацию. Он отметил, что снимки повреждения получили от коллег из США.

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Утечку в системе терморегулирования на «Союзе МС-22» зафиксировали в середине декабря 2022 года. После этого решили отменить выход с борта МКС в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В ходе предварительного осмотра в системе охлаждения корабля нашли отверстие диаметром около 0,8 миллиметра. Член российской миссии Анна Кикина сфотографировала и сняла на видео внешнюю обшивку.