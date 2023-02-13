Общество 13 февраля 2023, 21:11 Роскосмос назвал причину разгерметизации «Союза МС-22» Глава Роскосмоса: разгерметизацию «Союза МС-22» вызвало нарушение внешней обшивки

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Нарушение внешней обшивки корабля «Союз МС-22» повлекло за собой его разгерметизацию, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Его видеообращение опубликовали в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег», — сказал Борисов.

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По его словам, на фото четко видно нарушение внешней обшивки корабля. Наличие отверстия дает основания полагать, что к нарушению системы терморегулирования в «Союзе» привела именно причина внешнего воздействия, подчеркнул глава Роскосмоса.

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Утечка в системе терморегулирования на «Союзе МС-22» произошла в середине декабря 2022 года. Из-за этого было принято решение отменить выход с борта МКС в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

В рамках предварительного осмотра в системе охлаждения корабля обнаружили отверстие диаметром около 0,8 миллиметра.