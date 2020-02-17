Найден способ «воскресить» Windows 7

Операционную систему Windows 7 можно «воскресить». Обновления для нее все еще можно получать, если пойти на небольшую хитрость. Всего-то нужно обмануть производителя.

Тем, кто хочет по-прежнему пользоваться Windows 7, потребуется неофициальный патч BypassESU. Его вместе с тестовым обновлением KB4528069 нужно установить на компьютер, сообщило немецкое издание DeskModde.

Обновление проверит систему. После завершения процесса патч нужно удалить и скачать официальные обновления для Windows. В таком случае, уверены авторы материала, Microsoft определит версию ОС как коммерческую. И пользователь получит обновления безопасности.

Способ «воскрешения» Windows 7, поддержка которой прекратилась 14 января, неофициальный — и автор лайфхака это признал. Более того, он допустил провал эксперимента, сняв с себя всякую ответственность, и усомнился, что в принципе этично так поступать.

Нельзя недооценивать и специалистов Microsoft, которые в любой момент могут закрыть обнаруженную уязвимость.

После прекращения поддержки Windows 7 компания призвала пользователей обновить систему и поставить Windows 10. В течение трех лет поддержку продолжат получать только обладатели бизнес-версий операционной системы.