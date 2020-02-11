Найдено решение проблемы с глюками при отключении Windows 7

Пользователи операционной системы Windows 7 пожаловались, что при попытке выключить или перезапустить компьютер на экране появляется сообщение, что у них нет разрешения на выключение этого устройства.

Первым на это обратили внимание пользователи Reddit. Один из подписчиков сообщил, что проверял свой ноутбук на вирусы, но ничего не нашел.

Пользователь AlinMaior предположил, что запрет на выключение или перезагрузку вызван обновлением Adobe, которое препятствует действиям владельцев компьютером. Но с ним не согласились многие другие комментаторы.

«MS явно делает это нарочно, чтобы заставить пользователей перейти на Windows 10. Я использовал Win7 в течение нескольких лет и таких глупых ошибок, которые начали появляться сейчас. Никогда не было. Я сам пользуюсь Windows 10, но уважаю право пользователя выбирать, какую ОС использовать», — написал NikoStrelkov

О массовом распространении ошибки написало издание ZDNet. Было также опубликовано несколько советов, как выйти из положения.

Нужно выйти из текущей учетной записи, нажав Windows + L. Затем использовать красную кнопку в правом нижнем углу экрана, чтобы выключить или перезагрузить компьютер.

Есть второй вариант. Нажать CTRL + ALT + DELETE несколько раз, чтобы перейти на страницу диспетчера задач. И использовать красную кнопку для выключения или перезагрузки.

Можно воспользоваться и третьим советом. Надо создать еще одну учетную запись администратора. Войти в нее и завершить работу или перезагрузиться в обычном режиме.

Microsoft объявила о прекращении обновления Windows 7 с 14 января 2020 года. Компания пообещала продлить поддержку, но только тем пользователям, которые за нее заплатят.