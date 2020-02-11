11 февраля 2020, 22:01
У новой Windows появилась необычная функция
Голосовое управление станет одной из главных особенностей новой операционной системы Windows 10X. Информацию сообщило издание Windows Latest, ссылаясь на материалы Microsoft.
Журналисты изучили вакансии Microsoft и выяснили, что компания разыскивает программиста, который сможет работать над функцией голосового интерфейса в ОС Windows 10X. Исходя из описания вакансии, специалист должен владеть языком программирования C++, а местом работы указана локация в одном из индийских офисов организации.
В Microsoft уточнили, что голосовое помощник сможет управлять элементами рабочего стола и функциями в приложениях.
Компания подчеркнула, что голосовой интерфейс не должен угрожать безопасности и целостности операционной системы.
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