У новой Windows появилась необычная функция

Журналисты изучили вакансии Microsoft и выяснили, что компания разыскивает программиста, который сможет работать над функцией голосового интерфейса в ОС Windows 10X. Исходя из описания вакансии, специалист должен владеть языком программирования C++, а местом работы указана локация в одном из индийских офисов организации.

В Microsoft уточнили, что голосовое помощник сможет управлять элементами рабочего стола и функциями в приложениях.

Компания подчеркнула, что голосовой интерфейс не должен угрожать безопасности и целостности операционной системы.

C последним обновлением Windows 7 отобрала у пользователей право выключать компьютер.