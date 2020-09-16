Apple сделала единую подписку на все свои сервисы

Apple на сегодняшней презентации анонсировала единую подписку Apple One. В нее войдут Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Она обойдется в 365 рублей в месяц для одного человека и в 525 рублей для семьи.

В компании сообщили, что подписка будет доступна для оформления «начиная с этой осени». Индивидуальная Apple One за 365 рублей в месяц включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 Гб в iCloud.

В семейной тот же набор за 525 рублей, но с дополнительными 150 Гб в «облаке». Ею смогут пользоваться до шести человек.

Будет также доступна премиальная, дополненная новостным сервисом Apple News+, новым спортивным сервисом Apple Fitness+, а также 2 Тбайт для iCloud по цене 2250 рублей в месяц.

Сегодня Apple провела презентацию новых гаджетов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также первый фитнес-сервис для часов — Fitness+. Эксперт рассказал о новинках и о том, почему не были представлены новые iPhone — из-за пандемии их выход перенесли на конец октября — начало ноября.