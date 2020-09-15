Компания Apple 15 сентября провела онлайн-презентацию новых продуктов, в ходе которой были представлены новый iPad Air с дизайном Pro-версии и в пяти цветах, и две новые модели смарт-часов Apple Watch — Series 6 и SE.

Онлайн-презентация Apple стартовала в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция идет на официальном сайте компании и на YouTube-канале Apple.

Компания уже представила новую модель iPad Air. Планшет получил дизайн Pro версии и пять цветов, в числе которых два новых — синий и зеленый.

Устройство имеет новый процессор A14 Bionic и заднюю камеру на 12 МП. Кроме того, новый iPad Air поддерживает клавиатуру Magic Keyboard.

Экран нового планшета 10,9 дюйма, в нем нет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. При этом в Apple заявили, что в новом iPad Air самый крошечный Touch ID, который когда-либо делала компания.

Компания показала и новую модель iPad 2020 — версия восьмого поколения. Планшет работает на базе чипа A12 Bionic. Дизайн остался тем же — с Touch ID, дисплеем 10,2 дюйма и тонкими рамками по краям. Планшет поддерживает Apple Pencil.

Также Apple представила две новые модели смарт-часов Apple Watch — Series 6 и SE.

Apple Watch Series 6 работают на модифицированной версии процессора A13 Bionic, который используется в iPhone 11. Из новых возможностей — альтиметр (высотомер), который работает в фоновом режиме. Новые Apple Watch также позволяют измерять уровень насыщения крови кислородом.

Series 6 будут доступны в четырех цветах — синем, золотом, серо-черном и красном. С новой моделью часов компания представила также и ремешки Solo Loop. Они выполнены в виде цельного браслета без застежки, который растягивается. Есть как силиконовая версия, так и плетеная.

Apple Watch SE заменяет собой в продаже модель Series 3, при этом она работает на той же платформе, что и Series 5. В них нет датчика кислорода в крови.

Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября. Apple больше не будет вкладывать зарядку в комплект Apple Watch. Ее нужно будет покупать отдельно.

В России стоимость Apple Watch SE будет начинаться от 24 990 рублей за модель с маленьким дисплеем и от 27 490 рублей за модель с большим дисплеем. Цена на Apple Watch Series 6 стартует от 36 990 рублей за модель с маленьким дисплеем и от 39 490 рублей за модель с большим.

iPad Air выйдет в России в октябре и стоить будет от 55 990 рублей за Wi-Fi-версию на 64 ГБ.

Стоимость iPad 2020 начнется от 29 990 рублей за версию с Wi-Fi и 32 ГБ. Точная дата релиза этой модели в РФ пока не известна.