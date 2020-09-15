«Подкосила бы свои собственные продажи»: эксперт объяснил отсутствие iPhone на презентации Apple

Отсутствие анонсов телефонов Apple эксперт объяснил желанием компании сохранить свои доходы.

«Производственный цикл несколько сместился из-за пандемии. Мы ожидаем новый iPhone в продаже в конце октября — начале ноября. Если бы компания Apple сейчас сделала анонс, показав новый смартфон, то она этим подкосила бы свои собственные продажи. С такой большой разницей во времени, больше, чем в полтора месяца, продажи текущих флагманов значительно упали», — отметил Николаев.

По его словам, среди новинок особенно стоит отметить смарт-часы Apple Watch и новый iPad Air с дизайном Pro-версии.

«Конечно, в условиях пандемии новые функции Apple Watch, такие как измерение кислорода в крови, очень актуальны. Но это все-таки не станет, на мой взгляд, главным продающим фактором этих часов», — указал Николаев.

Такое он упомянул 11-дюймовый iPad, который будет стоит значительно дешевле своих предшественников.