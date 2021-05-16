Мошенники придумали, как заработать на новой политике WhatsApp

Мошенники разослали пользователям WhatsApp письма счастья с информацией, что для них мессенджер сделают платным, если они откажутся выполнять условия аферистов. Так они воспользовались изменением политики мессенджера, сообщило РИА «Новости».

Пользователи, в основном пенсионеры, получили сообщения, что с 15 мая WhatsApp будет платным. Чтобы этого не допустить, необходимо переслать данную информацию 10 контактам. Стоимость одного СМС — 0,01 евро.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорилось в сообщении.

Это называется письма счастья — ловушка для мозга, объяснил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить информацию среди большого числа людей. К ней относятся различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы. Раньше письма счастья запускали еще и для того, чтобы создать нагрузку на Сеть или сайт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах сарафанного радио и вирусного маркетинга. Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит», — предостерег Бедеров.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В компанию Facebook, в которую входит мессенджер, будут передаваться регистрационные данные аккаунта, информация о транзакциях, пользовании услугами, в том числе о взаимодействии с другими сервисами компании, а также данные о мобильных устройствах, IP-адрес. У тех, кто не захотел принимать новое пользовательское соглашение, аккаунт останется. Однако такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений больше не будут доступны.

WhatsApp принадлежит частной компании Facebook, поэтому вправе устанавливать любые правила, даже противоречащие национальным законодательствам, объяснил «360» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.