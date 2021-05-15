WhatsApp начал ограничивать часть функций у ряда пользователей

WhatsApp начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

Мессенджер, который принадлежит Facebook, в январе обновил пользовательское соглашение, напомнило РИА «Новости». В него был добавлен пункт о передаче личных данных материнской корпорации соцсети.

В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее «семейством приложений» необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. Как объясняется, с помощью этой информации корпорация сможет точнее подбирать рекламу.

Принять новые условия мессенджера пользователи должны были до 15 мая. Тех, кто отказался, обещают продержать на плаву еще пару недель, чтобы люди смогли сохранить контакты и при желании экспортировать историю чатов. Впоследствии пользователи уже не смогут отправлять и получать сообщения.

И отказ от WhatsApp не выход — эксперт уверен, что скоро так будут поступать все мессенджеры.