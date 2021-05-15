«Правила все жестче и жестче». В Госдуме оценили новую политику конфиденциальности WhatsApp

WhatsApp принадлежит частной компании Facebook, поэтому вправе устанавливать любые правила, даже противоречащие национальным законодательствам. Он фактически превратился в пособника крупных государственных органов США. Тем не менее у России есть выбор.

Своим мнением с «360» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Facebook больше частная компания, чем государственная. Тем не менее заметно, что Штаты оказывают на нее и Google сильное влияние при принятии решения.

«В первую очередь надо понимать, что частная компания, продавая свой продукт — неважно, автомобили это или возможность использовать социальные сети для каких-то личных или коммерческих целей, — имеет возможность в своей политике устанавливать любые правила, не противоречащие законам той или иной страны», — напомнил Свинцов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что WhatsApp, как и другие компании IТ-сектора с большим числом пользователей, регулярно обновляет свою политику. Таким образом, подписывается некий цифровой контракт при нажатии согласия. Как правило, интернет-пользователь не очень внимателен, но все же пробегает глазами пользовательское соглашение, после чего подтверждает требования или нет.

«Правила с каждым годом все жестче и жестче. Пользователи дают согласие на обработку персональных данных, на фактически на слежку за ними, потому что большинство приложений имеет функцию записи голоса, постоянной записи и хранения данных о местоположении мобильного устройства и, как следствие, самого человека», — отметил Свинцов.

Фактически эти компании превращаются в пособника крупных государственных органов США, которые занимаются сбором, анализом и слежкой за гражданами всего мира Андрей Свинцов зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Госкорпорации прямо заинтересованы в продолжении данного процесса, который в основном имеет не только коммерческие, но и прикладные государственные задачи с точки зрения обеспечения безопасности или разведки спецслужбами США.

Такие компании частные, поэтому они могут устанавливать любые, даже противоречащие национальным законодательствам, правила.

В Госдуме отдельно не будут обсуждать вопрос с WhatsApp. Федеральные законы принимаются одномоментно в отношении всех компаний, независимо от того, это соцсеть или мессенджер — законы универсальны.

«Будем смотреть, появятся в России все аналоги существующих в мире популярных приложений, либо будем договариваться», — добавил Свинцов.

С 15 мая WhatsApp начал постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения. Это коснулось тех пользователей, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.