Многолетнюю маску от вирусов испытают в Подмосковье

Российские специалисты разработали маску, которую можно использовать для защиты от вирусов в течение нескольких лет. До конца июля Раменский приборостроительный завод планирует завершить испытания универсальной маски.

«Это качественно новый продукт, это не та маска, которую можно час-два поносить и выбросить, эту маску можно носить несколько лет, питается она от обычного аккумулятора. Планируем закончить испытания в июле», — привело РИА «Новости» слова директора Раменского приборостроительного завода, который входит в КРЭТ «Ростеха», Сергея Анохина.

Новую маску назвали TIOKRAFT. В основе ее работы лежит принцип очистки воздуха с помощью фильтра. Этот фильтр работает по технологии фотокатализа, задерживая вредные для организма примеси. Все вредоносные вещества расщепляются на воду и углекислый газ благодаря воздействию ультрафиолетовых лучей.

Масочный режим ввели во многих регионах России из-за распространения коронавируса. Когда ситуацию удалось стабилизировать, обязательное ношение средств защиты стали отменять. Так, с 13 июля маски можно будет уже не носить на улицах Москвы. При этом во всех общественных местах ее все равно необходимо надевать.