Москва перешла на новый этап снятия ограничений. Что изменится с 13 июля?

Столичные власти объявили о переходе на новый этап снятия ограничений, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса. Изменения действуют с 13 июля.

С понедельника на улицах города станет необязательно носить маску, напомнил официальный портал мэра и правительства Москвы. В транспорте, магазинах и других общественных местах масочно-перчаточный режим сохранится.

Столичные вузы с 13 июля возобновят прием студентов и абитуриентов. Экзамены можно будет сдавать очно. Администрация учебных заведений и Минобрнауки вправе выбирать формат вступительных испытаний самостоятельно.

Снова начнут работать парки аттракционов, свои двери откроют летние лагери, секции и кружки. При этом число посетителей в них должно быть не больше 50% от максимальной вместимости площадок.

Все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных видов деятельности сняты. Исключение составили санитарные требования. Руководство предприятий и компаний само решит, возвращать ли сотрудников в офисы или оставить их работать дистанционно.

С 1 августа Москва должна перейти на следующий этап снятия ограничений. Планируется, что заработают кинотеатры, театры и концертные залы с посадкой не более трех тысяч мест.