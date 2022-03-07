Минцифры прокомментировало слухи об отключении России от интернета

«Отключать интернет изнутри не планируется», прокомментировали «Интерфаксу» в Минцифры слухи о возможном отключении России от мирового интернета. В министерстве «готовятся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов».

«На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы», — напомнили в пресс-службе ведомства. Минцифры направило в госорганы письмо с набором рекомендаций по кибергигиене. Эти рекомендации, как пояснили в ведомстве, помогут более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

Вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России. С 2020 года эта соцсеть минимум 26 раз применяла цензуру в отношении российских СМИ и не выполняла требования Роскомнадзора. Эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ. Чуть меньше чем через два часа после начала блокировки Facebook, в России начали блокировать Twitter. По данным «Известий», в России приостановит работу и TikTok.