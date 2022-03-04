Началась блокировка Twitter в России

В России начали блокировать Twitter. Роскомнадзор уже подтвердил, что ограничил работу социальной сети. Данные о блокировке привел и сервис Globalcheck.

Работа сервиса Booking.com тоже приостановлена, сообщили «Известия». На сайте нельзя забронировать и найти места в отелях.

Компания, уточнил RT, не делала официальных заявлений по поводу ухода с российского рынка.

Роскомнадзор в начале марта замедлял трафик Twitter из-за большого количества фейков о ситуации на Украине. В РКН обещали отменить меры, когда весь недостоверный и запрещенный контент с платформы удалят.

Facebook в РФ тоже заблокировали в качестве ответного шага на ограничение соцсетью доступа к российским СМИ. С октября 2020 года специалисты выявили почти 30 случаев дискриминации прессы и информационных ресурсов России со стороны платформы.