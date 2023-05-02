Технологии 02 мая 2023, 08:50 Минцифры договорилось с разработчиками ПО о пороге цен на отечественный софт «Коммерсант»: российским разработчикам ограничат рост цен на программное обеспечение Freepik

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По просьбе крупных потребителей программного обеспечения Минцифры и российские разработчики подпишут хартию об ограничении максимального роста цен на отечественный софт. Его предварительно согласовали на уровне 15% и текущего индекса потребительских цен, сообщил «Коммерсант».

Ценовую хартию социально-ответственного IT-бизнеса с Минцифры подпишут крупные отраслевые объединения, такие как «Отечественный софт», «Руссофт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и другие. Это сделают в конце мая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России 2023» в Нижнем Новгороде.

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Проект документа уже составили и внесли в него ограничение цен на программное обеспечение на уровне 15% и индекса потребительских цен по последним данным Росстата. Если бы хартия действовала в 2022 году, потолок составил бы почти 27%, а по итогам 2023 года с учетом прогноза Центробанка — от 19,5% до 21,5%.

По информации издания, на введении максимальной планки настояли крупные потребители софта — они вложились в зарубежные программы и оказались не готовыми после введения санкций дополнительно платить большие суммы за отечественный софт — цены за год подскочили на 30-50%.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал активней укреплять технологический суверенитет и создавать запрос на российские разработки. По программе импортозамещения до 2024 года на софинансирование разработки и внедрения отечественного ПО в стране выделят 37,1 миллиарда рублей.