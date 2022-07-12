Государство окажет поддержку созданию и внедрению отечественного ПО

На софинансирование создания и внедрения отечественного программного обеспечения государство выделит 37,1 миллиарда рублей в рамках программы импортозамещения до 2024 года. Развитие IT отрасли является приоритетной задачей государства, заявила «Известиям» заведующая Лабораторией социально-экономических проблем регулирования ИКНД РАНХиГС Екатерина Пономарева.

Переход на российское ПО планируется осуществлять постепенно, для этого требуются большие затраты и обеспечение бесперебойной работы компаний. Поэтому в этой отрасли могут быть востребованы меры поддержки спроса, отметила Пономарева.

«Введение санкций и уход иностранных компаний с рынков существенно повлияли на отрасль: российским компаниям стали отказывать в покупке и продлении лицензий на программное обеспечение. Именно этот фактор будет в наибольшей степени способствовать трансформации и импортозамещению рынка отечественного ПО», — пояснила специалист.

Выделенные средства скорее пойдут на поддержку создания программного обеспечения, не представленного на российском рынке.