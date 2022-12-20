Общество 20 декабря 2022, 16:53 Мишустин призвал активнее укреплять технологический суверенитет России Мишустин: укрепление технологического суверенитета требует участия научной школы России РИА «Новости»

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Укрепление технологического суверенитета России остается приоритетной задачей в условиях нарастающего давления на страну. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ситуация требует активного участия отечественной научной школы.

По мнению премьера, к решению задач по развитию России требуется активнее привлекать состоявшихся исследователей, предоставлять им возможность превращать разработки в инновации и заниматься популяризацией российской науки.

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«Нужно формировать запрос на технологии, на труды российских ученых», — подчеркнул глава кабмина на церемонии вручения премии правительства в области науки и техники

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Мишустин пояснил, что благодаря этому россияне будут знать, что в их стране есть качественная и конкурентоспособная продукция, которой они захотят воспользоваться.

Правительство, отметил глава кабмина, выделило еще почти 3,8 миллиарда рублей для повышения зарплаты научным сотрудникам. По его словам, задачей властей является создание условий для работы исследователей, а также предоставление им финансовой поддержки.

В ближайшие три года на научные исследования планируется выделить свыше 1,5 триллиона рублей. Их распределят по приоритетным направлениям, заключил Мишустин.