Meta ограничила доступ к публикациям об абортах

Компания Meta* стала ограничивать в своих социальных сетях доступ к публикациям и хештегам, которые посвящены абортам. В частности, в Instagram** поиск по публикациям перестал подгружать новые данные. На это обратили внимание журналисты NBC.

«Instagram** удалил некоторые публикации и ограничил по крайней мере два хештега, связанных с услугами по прерыванию беременности, по словам некоторых пользователей платформы и предупреждений, которые были добавлены в определенные темы», — говорится в сообщении СМИ.

В частности, при попытке перехода по хештегам «таблетки для аборта» и «мифепристон» (препарат, предназначенный для медикаментозного прерывания беременности) появлялось окно с текстом, говорящим о том, что материалы были скрыты, поскольку «некоторые публикации могут не соответствовать правилам сообщества Instagram**».

Кроме того, пользователи жаловались, что Meta* пыталась заблокировать аккаунты платформы, занимающейся абортами — Abortion Finder и Aid Access. Согласно скриншотам, соцсеть ссылалась на политику компании, которая запрещает «покупать, продавать, торговать, координировать торговлю, жертвовать, дарить или запрашивать немедицинские лекарства».

После апелляции учетная запись была восстановлена.

Верховный суд США 24 июня принял решение об отмене федеральных гарантий права на аборт. В этой связи 26 штатов могут значительно ограничить или полностью запретить искусственное прерывание беременности.

Противники инициативы призвали не отнимать у женщин их репродуктивные права и начали акции протеста.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

** Instagram —принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.