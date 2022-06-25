Американок лишили права на аборт. Решение отбросило США на 150 лет назад

Верховный суд США отменил постановление, гарантирующее право женщин на аборт. Теперь каждый штат может самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности. Некоторые из них уже заявили о запрете абортов на законодательном уровне. Несогласные с решением суда устроили акцию протеста, а президент страны Джо Байден заявил об отбрасывании США на 150 лет назад.

Отмена постановления

Американки остались без конституционных гарантий права на аборт после заседания Верховного суда, пишет RT. Такое решение приняли 24 июня после пересмотра дела «Роу против Уэйда» 1973 года. Принятое почти 50 лет назад постановление давало женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без каких-либо ограничений со стороны государства.

Теперь аборты вне медицинских показателей запрещены в США на федеральном уровне. Правила проведения манипуляций по прерыванию беременности будут устанавливать отдельные штаты.

«Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям», — заявил суд в своем решении.

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За отмену постановления выступили шесть судей, а против оказались трое человек. Ранее ужесточить касающиеся абортов нормы пытались в тех штатах, где у власти стоят республиканцы. Демократы всегда высказывались против подобного.

Вслед за решением Верховного суда штат Миссури объявил о запрете абортов. Генпрокурор Эрик Шмитт записал и опубликовал в Twitter видеообращение. Он заявил, что станет «первым генпрокурором, положившим конец абортам». Следующим штатом, запретившим прерывание беременности, оказался Техас.

«Половину века американцам пришлось жить под диктатом незаконного, неконституционного и своевольного решения Верховного суда. Но с этим покончено. Сегодня вопрос об абортах вернулся к штатам. И в Техасе на этот вопрос уже ответили: аборты здесь незаконны», — привел ТАСС слова генерального прокурора штата Кена Пакстона.

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Также генпрокурор дал своим сотрудникам выходной в связи с ожидающимися протестами. Согласно данным американского института Гаттмахера, запрещающие аборты законы должны начать действовать в 13 штатах страны. Документы примут в том числе в Кентукки, Юте, Айдахо, Арканзасе и других штатах.

Реакция общества и власти

Решение Верховного суда не понравилось президенту США Джо Байдену. Он призвал Конгресс принять закон, гарантирующий американкам право на аборт.

«Суд в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад», — отметил лидер страны в своем телеобращении к населению.

Байден имел в виду, то что Верховный суд при вынесении решения учитывал национальное законодательство XIX века. Американский лидер подчеркнул, что теперь жизнь и здоровье американок подвергнуты риску.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал право на аборт фундаментальным для всех женщин. Постановление суда раскритиковали многие демократы. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила в происходящем республиканцев. При этом были и те, кто поддержал запрет на аборты.

По словам члена Верховного суда Сэмюеля Алито, принятый в 1973 году вердикт изначально был вопиющей ошибкой.

«Его аргументация была чрезвычайно слабой, он имел разрушительные последствия», — пояснил Алито.

Поддержал решение суда и бывший президент США Дональд Трамп. Он выступил с речью в эфире телеканала Fox News.

«Это решение возвращает права штатам, то есть тем, кому они изначально принадлежали, а именно штатам», — заявил Трамп.

При этом жителей страны постановление об отмене права на аборты не устроило. Они устроили многочисленный протест у здания Верховного суда. Акция собрала сотни человек, написало РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Источник фото: twitter.com/FollowManOfGod

Собравшиеся ведут себя мирно, а за порядком следят правоохранители. Женщины призывают в рупоры оставить им право самим решать, прерывать беременность или нет. Некоторые кричат, что право на жизнь нужно сохранить. Тем самым они поддерживают постановление суда.

Раскол в американском обществе

Как пояснил «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий, дело «Роу против Уэйда» шло до Верховного суда довольно долго, проходя через апелляционные инстанции.

«Консерваторы давно подступались к этому закону, давно хотели его отменить. У них было два аргумента. Во-первых, аборт — это убийство. А во-вторых, говорили о том, что права штатов явно нарушены этим решением суда», — отметил он.

Также в суде приводили аргументы, что дело рассмотрели недостаточно основательно и не было причин для принятия постановления. По словам политолога, решение Верховного суда приведет к дальнейшему расколу в американском обществе.

«В год выборов в Конгресс это будут обсуждать до самого упора. Это дело такое серьезное», — подчеркнул Дробницкий.

Он добавил, что теперь демократическое большинство попробует сломать правила Сената, чтобы принять проабортное законодательство в федеральном уровне. При этом появятся и штаты, которые будут нулифицировать это законодательство.

В любом случае в американском обществе будет только нарастать напряжение. Обстановка накалится до предела. Сложившаяся ситуация может только немного помочь Байдену, так как отвлечет от экономических проблем.