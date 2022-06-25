Тысячи человек собрались на протест в США после отмены права на аборты

Жители Нью-Йорка устроили протестную акцию из-за отмены права женщин на аборты. Выразить свое недовольство решением Верховного суда США пришли тысячи человек.

Участники акции собрались в парке «Вашингтон-сквер» на Манхэттене, написал ТАСС со ссылкой на корреспондента. Протестующие пришли с транспарантами и стали скандировать лозунги «Руки прочь от абортов» и «Прекратите войну против женщин». Протестующих Нью-Йорка поддержали жители и других городов страны.

Спустя полтора часа собравшиеся двинулись к Фоли-сквер на юге Манхэттена. Там находятся федеральные учреждения, среди которых и здание суда. За порядком следят усиленные наряды полиции.

Ранее Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил постановление, гарантирующее право женщин на аборт. Теперь штаты смогут самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности. О запрете абортов уже объявили в Миссури и Техасе. Как заявил «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий, решение суда приведет к расколу в американском обществе.