Массовый сбой произошел в работе YouTube

В среду, 19 мая, в работе YouTube произошел сбой. Большинство жалоб поступает из США и Канады. О сбое соцсети стало известно из данных мониторингового сервиса Downdetector.

В 73% случаев жалобы пользователи YouTube касаются проблем с просмотром видео. Около 20% испытывают проблемы с сайтом, еще у 6% возникли сложности с загрузкой видео.

Во вторник, 18 мая, пользователи в России и еще ряде стран пожаловались на неполадки в работе Instagram. Российские пользователи в основном (57%) сообщили о проблемах с загрузкой контента, 39% не смогли войти в аккаунт, у 4% не работает веб-версия соцсети.

Популярная площадка также дала сбой в США, Британии, Канаде, Японии, Германии, Нидерландах и других странах. Помимо прочих жалоб, ряд пользователей сообщили о проблемах в работе раздела Stories.

В понедельник, 17 мая, пользователи Mail.ru жаловались на проблемы с почтой. Большинство пользователей (58%) пожаловались на проблемы с проверкой почты. У многих россиян (28%) не работал сам сайт, а 13% сообщили, что не смогли залогиниться.