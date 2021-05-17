Почта Mail.ru дала сбой

Почтовый сервис Mail.ru дал сбой в России. О неполадках в работе сообщили пользователи из ряда крупных городов. Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

Большинство пользователей (58%) пожаловались на проблемы с проверкой почты. У многих россиян (28%) не работает сам сайт. А 13% сообщили, что не смогли залогиниться.

С неполадками в работе почтового сервиса столкнулись жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. О проблемах сообщили свыше тысячи пользователей.

Одновременно с этим в ряде стран произошел сбой в работе Instagram. Неполадки зафиксировали пользователи в России, США, Великобритании, Канаде, Германии и Японии.

В начале мая произошел сбой в работе Twitter. Неполадки коснулись США, Великобритании и Японии. В России, где соцсеть работает с замедленным трафиком, проблем не наблюдалось.