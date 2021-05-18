Массовый сбой произошел в работе Instagram

Пользователи в России и еще ряде стран пожаловались на неполадки в работе Instagram. О сбое соцсети стало известно из данных мониторингового сервиса Downdetector.

Российские пользователи в основном (57%) сообщили о проблемах с загрузкой контента. У 39% юзеров не получилось войти в аккаунт. У 4% не работает и веб-версия соцсети.

Популярная площадка также дала сбой в США, Британии, Канаде, Японии, Германии, Нидерландах и других странах. Помимо прочих жалоб, ряд пользователей сообщили о проблемах в работе раздела Stories.

Накануне в России дал сбой почтовый сервис Mail.ru. У большинства пользователей возникли проблемы с проверкой почты, также у многих не открывался сайт. А на прошлой неделе засбоили сервисы «Яндекса».

Роскомнадзор ранее пригрозил замедлить в России трафик YouTube и Facebook, если они не начнут исполнять требования законодательства и не удалят противоправный контент. Зато РКН отменил часть ограничений, наложенных на Twitter. Теперь он тормозит только на мобильных устройствах. А блокировать сервис микроблогов в России пока не будут.