Происшествия 23 марта 2024, 01:32 Массовые сбои в работе Telegram начались после теракта в Crocus City Hall Downdetector: в работе Telegram произошел массовый сбой Unsplash

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В работе мессенджера Telegram после теракта в Crocus City Hall произошел массовый сбой. Жалобы пользователей зафиксировал сервис Downdetector.

Люди пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. Большинство обращений поступило из Москвы, однако сбои наблюдались и в других регионах России.

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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в концертный зал и начали стрелять по зрителям. Число раненых в результате ЧП выросло до 115 человек, среди них — пятеро детей. За амбулаторной помощью обратились свыше 30 раненых, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.