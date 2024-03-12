12 марта 2024, 17:27
В Telegram снова произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в Telegram 12 марта
Во вторник, 12 марта, в работе мессенджера Telegram снова произошли сбои. Последний раз серьезные трудности возникли 27 февраля.
По словам пользователей, которые столкнулись с проблемами в работе мессенджера, у них не получается отправлять сообщения, чаты не прогружались, поиск в них тоже не работал. Не загружаются фото и видео.
Реклама
«Ничего не грузится, одно сообщение доходит минут семь», — поделилась подписчица «360».
Последний крупный сбой в Telegram произошел 27 февраля. Тогда проблемы возникли и с другими интернет-сервисами — YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что связано это было с проверкой РКН.
«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», — пояснил парламентарий.
Telegram
Реклама
Реклама