Важное 12 марта 2024, 17:27 В Telegram снова произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в Telegram 12 марта Unsplash

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Во вторник, 12 марта, в работе мессенджера Telegram снова произошли сбои. Последний раз серьезные трудности возникли 27 февраля.

По словам пользователей, которые столкнулись с проблемами в работе мессенджера, у них не получается отправлять сообщения, чаты не прогружались, поиск в них тоже не работал. Не загружаются фото и видео.

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«Ничего не грузится, одно сообщение доходит минут семь», — поделилась подписчица «360».

Последний крупный сбой в Telegram произошел 27 февраля. Тогда проблемы возникли и с другими интернет-сервисами — YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что связано это было с проверкой РКН.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», — пояснил парламентарий.