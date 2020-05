Масштабное обновление выпустили для Windows 10

Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Разработчики не только улучшили имеющиеся технологии, но и добавили новые функции.

Одной из главных фишек в обновлении May 2020 Update стала вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2), пишет портал The Verge. В этой версии есть встроенное Linux-ядро, которое можно обновить через Windows Update. В компании подчеркнули, что WSL 2 видеокарты будут так же поддерживаться, как в Windows 10.

Еще разработчики сделали так, что для установки операционной системы больше не нужен накопитель с образом Windows 10 или резервная копия. Загрузка теперь доступна из облака. Более того, в обновлении решили проблемы с производительностью поиска, уменьшили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов.

Также программисты поработали над голосовым помощником Cortana. Его сделали отдельным приложением, доступным в «Магазин Windows». Особенно обновление придется по душе геймерам, так как в нем предусмотрели новый драйвер дисплея, улучшающий производительность в играх.

В марте главный специалист по продуктам группы Microsoft Devices Панос Панай показал новый дизайн меню «Пуск». все старые элементы разработчики заменили дизайном в стиле графического интерфейса Fluent Design.