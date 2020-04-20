Обновление Windows 10 привело к сбою в работе

Пользователи сообщили, что последнее обновление привело к различным ошибкам: появлению «синего экрана смерти», внезапному сбою системы, а также ухудшению производительности и связи. Помимо этого, многие заявили, что получили глобальный сбой оперативной системы, а не улучшения, которые были обещаны.

Компания Microsoft не признает наличие ошибок. Она посоветовала пользователям удалить проблемное обновление. Специалисты рассказали, как сделать деинсталляцию апдейта. Для этого необходимо изменить настройки в соответствующем разделе ОС.

Обновление Patch Tuesday выходить ежемесячно во второй вторник месяца. Компания разработала свежую версию Windows 10, чтобы устранить предыдущие ошибки в работе системы безопасности ОС. Они были выявлены ранее.

Специалисты посоветовали установить апдейт каждому пользователю, однако у юзеров возникли новые проблемы с очередным обновлением.