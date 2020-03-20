Microsoft обновила дизайн меню «Пуск»

Microsoft отпраздновала миллиард активных пользователей Windows 10. В честь этого события компания показала обновленное меню «Пуск». Теперь оно выполнено в стиле Fluent Design.

Ролик с новым видом меню опубликовал в Instagram главный специалист по продуктам группы Microsoft Devices Панос Панай.

Авторы видео показали эволюцию интерфейса разных версий Windows. На кадрах старые элементы превращаются в более новые. Некоторые из них пользователи еще только должны увидеть. Например, обновленное меню «Пуск» с дизайном в стиле графического интерфейса Fluent Design.

Раньше ходили слухи, что живые плитки в скором времени уберут, но по видео понятно, что они останутся в интерфейсе системы. Ожидается, что обновленная версия выйдет уже в мае.

Когда точно пользователи смогут оценить Windows 10X, пока не известно. В начале февраля СМИ сообщили, что одной из главных особенностей новой операционной системы станет голосовое управление. Среди вакансий Microsoft нашли предложение для программиста, который сможет работать над функцией голосового интерфейса.