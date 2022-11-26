26 ноября 2022, 03:51
Маск создаст свой смартфон при удалении Twitter из магазинов приложений
Илон Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что если Twitter решат убрать из основных магазинов приложений iPhone и Android, то он сделает смартфон собственного производства. Об этом миллиардер написал в соцсети.
Одна из пользовательниц Twitter поинтересовалась у предпринимателя, будет ли он изобретать свой гаджет, если социальную сеть заблокируют на других устройствах.
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«Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — ответил он.
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Маск активно начал менять правила социальной сети. Так, теперь в Twitter не будет вечных блокировок аккаунтов. А пользователи заблокированных аккаунтов Twitter смогут вновь вернутся к своим страницам. Новый владелец сети микроблогов пообещал начать масштабную амнистию уже на следующей неделе.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск приостановил кадровую оптимизацию Twitter. На общем собрании в штаб-квартире в Сан-Франциско он пообещал оставшимся сотрудникам не проводить новых увольнений.
Илон Маск
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