Технологии 26 ноября 2022, 03:51 Маск создаст свой смартфон при удалении Twitter из магазинов приложений Илон Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений flickr

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что если Twitter решат убрать из основных магазинов приложений iPhone и Android, то он сделает смартфон собственного производства. Об этом миллиардер написал в соцсети.

Одна из пользовательниц Twitter поинтересовалась у предпринимателя, будет ли он изобретать свой гаджет, если социальную сеть заблокируют на других устройствах.

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«Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — ответил он.

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Маск активно начал менять правила социальной сети. Так, теперь в Twitter не будет вечных блокировок аккаунтов. А пользователи заблокированных аккаунтов Twitter смогут вновь вернутся к своим страницам. Новый владелец сети микроблогов пообещал начать масштабную амнистию уже на следующей неделе.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск приостановил кадровую оптимизацию Twitter. На общем собрании в штаб-квартире в Сан-Франциско он пообещал оставшимся сотрудникам не проводить новых увольнений.