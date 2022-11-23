Мир 23 ноября 2022, 00:19 Илон Маск пообещал не блокировать пользователей Twitter навсегда Маск: в Twitter не будет блокировки навсегда, даже для Associated Press за фейк о ракетах flickr

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Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что в Twitter не будут постоянно блокировать аккаунты. Он отметил, что в «бане» не окажется даже агентство The Associated Press за фейк о падении российских ракет в Польше.

«Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов», — написал Маск в Twitter.

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Он добавил, что в отношении Associated Press с их «совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу» таких мер также не будет.

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Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что агентство The Associated Press распространило ложную информацию о падении ракет в Польше.

Агентство The Associated Press уволило сотрудника, который написал о том, что в Польше якобы упали российские ракеты. Материал опубликовали со ссылкой на источник в разведке США. В новости говорилось, что после взрыва российских снарядов погибли люди.