Мир 25 ноября 2022, 00:07 Маск анонсировал массовую амнистию заблокированных аккаунтов в Twitter Илон Маск пообещал восстановить все заблокированные аккаунты в Twitter на следующей неделе РИА «Новости»

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Владельцам заблокированных аккаунтов Twitter вернут доступ к страницам. Об этом на своей странице сообщил новый владелец сети микроблогов Илон Маск. Он подчеркнул, что масштабная амнистия начнется на следующей неделе.

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Такое решение он принял по итогам голосования, которое объявил в минувшую среду. Вопрос звучал так: «Должен ли Twitter провести амнистию заблокированных учетных записей при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом?».

«За» высказались 72,4%, против этой инициативы выступили 27,6%. Всего в голосовании приняли участие более трех миллионов пользователей.

Twitter

«Народ высказался Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (латинская поговорка: глас народа — глас Божий — прим. ред.)», — подвел итоги голосования Маск.

Новый владелец Twitter начал постепенно менять правила социальной сети. Маск заявил, что вечных блокировок аккаунтов больше не будет. Даже в отношении самых радикальных авторов, а также агентства The Associated Press за фейк о падении российских ракет в Польше.