Мир 20 декабря 2022, 18:37 Илон Маск начал искать нового главу Twitter CNBC: основатель Tesla Илон Маск занялся поиском нового главы Twitter YouTube

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Предприниматель Илон Маск активно ищет претендента на должность нового главы компании Twitter. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Уточняется, что поиски запустили раньше, чем Маск опубликовал на своей странице Twitter опрос о том, стоит ли ему уходить с поста руководителя компании.

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Накануне американский предприниматель запустил в Twitter опрос, в котором пользователи должны были проголосовать за или против того, чтобы Маск ушел с поста главы соцсети. Владелец Twitter заверил, что поступит так, как решит народ.

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Руководство Twitter также занялось поиском новых инвестиций. Меры связаны с оттоком рекламодателей и приближающихся выплат по долгам. Потенциальным инвесторам предложили купить акции по цене 54,2 доллара за штуку. Аналогичную сумму Маск отдал за каждую акцию в октябре, чтобы выкупить площадку.

СМИ связали отток рекламодателей в Twitter с новой редакционной политикой соцсети. Сейчас текущий долг площадки составляет 13 миллиардов долларов.