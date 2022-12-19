Мир 19 декабря 2022, 03:10 Илон Маск попросил пользователей Twitter решить, стоит ли ему уйти с поста главы Глава SpaceX и Tesla Маск устроил опрос о том, стоит ли ему оставаться главой Twitter YouTube

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Предприниматель Илон Маск запустил в Twitter опрос, в котором попросил пользователей проголосовать за или против того, чтобы он ушел с поста главы этой соцсети. По его словам, он сделает так, как решит народ.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», — написал Маск.

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На момент публикации проголосовали более 1,8 миллиона человек. Пока что тех, кто желает смены руководства, чуть больше. «За» проголосовали 55,5% пользователей, «против» — 44,5%.

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Один из комментаторов под опросом написал, что голоса «за» не имеют смысла.

«Люди, голосующие „за“, понимают, что Илон по-прежнему будет владеть Twitter, он просто собирается найти кого-то, кто возьмет на себя повседневные операции, но будет иметь право голоса во всем», — сказал он.

Ранее стало известно, что руководство Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей. Нежелание размещать рекламу в соцсети эксперты связывают с новой редакционной политикой.