Технологии 29 августа 2023, 09:08 Маск пообещал блокировать аккаунты за попытки заработать на постах нечестно Маск пригрозил блокировкой аккаунтов за попытки нечестно заработать на постах Unsplash

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Владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что платформа заблокирует аккаунты пользователей, которые попытаются заработать вознаграждение на публикации постов нечестным путем. Об этом он сообщил на своей странице.

«Любые попытки манипулировать системой вознаграждения в социальной сети приведут к блокировке аккаунта, обратите внимание на это», — написал Маск.

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В апреле в социальной сети X запустили программу монетизации авторского контента. Пользователи смогут получать деньги от подписчиков в полном объеме, за исключением комиссий платежных систем.

Кроме того, Илон Маск обещал отключить возможность блокировки авторов неприятного контента и хейтеров. У пользователей останется возможность «заглушения» оппонента, однако заходить к друг другу на страницы они смогут.

Также стало известно, что Маск возместит судебные издержки пользователям, которых работодатели наказали за лайки или публикации в соцсети.