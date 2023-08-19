Технологии 19 августа 2023, 05:29 Илон Маск объявил об отмене важной функции в соцсети X Илон Маск объявил об отмене функции блокировки пользователей в соцсети X flickr.com

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Функция блокировки хейтеров и авторов неприятного контента в социальной сети X (бывший Twitter) перестанет работать. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил владелец платформы Илон Маск.

«Функции блокировки пользователей больше не будет. Она не имеет смысла» — написал он в своем аккаунте, отвечая на вопрос, почему пользователи просто не отключают звук приложения вместо блокировки неудобных сообщений.

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Ранее Илон Маск пообещал, что компенсирует все судебные расходы пользователям, которых наказали работодатели за публикацию на платформе или поставленные лайки. Владелец социальной сети подчеркнул, что возьмет на себя все судебные расходы, о какой бы сумме не шла речь.

Twitter пережил ребрендинг в конце июля. Привычную синюю птицу на логотипе сменила белая буква X на черном фоне.